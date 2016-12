foto Getty

15:13

- Rapina in pieno centro a Roma. Due persone armate di pistola hanno fatto irruzione in una gioielleria di via Vittoria, una traversa di via del Corso, minacciando i dipendenti. Un terzo complice attendeva all'esterno del locale. I banditi si sono fatti consegnare denaro e gioielli per poi fuggire con il bottino facendo perdere le proprie tracce, anche se potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere..