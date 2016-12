foto LaPresse 13:39 - E' arrivata anche Sabina Guzzanti oggi al tribunale di Roma, a testimoniare davanti ai giudici per il caso del Madoff dei Parioli. L'attrice è tra le vittime di Gianfranco Lande, in carcere per truffa con l'accusa di aver raggirato migliaia di risparmiatori della Roma bene attraverso una società di investimenti con sede appunto ai Parioli, la Egp Italia. La Guzzanti ha perso 150mila euro. E, all'uscita, commenta: "Mi sono sentita un'imbecille". - E' arrivata anche Sabina Guzzanti oggi al tribunale di Roma, a testimoniare davanti ai giudici per il caso del Madoff dei Parioli. L'attrice è tra le vittime di Gianfranco Lande, in carcere per truffa con l'accusa di aver raggirato migliaia di risparmiatori della Roma bene attraverso una società di investimenti con sede appunto ai Parioli, la Egp Italia. La Guzzanti ha perso 150mila euro. E, all'uscita, commenta: "Mi sono sentita un'imbecille".

L'attrice ai giornalisti ha detto di aver investito 537mila euro, "frutto del mio lavoro", con Lande. E di questi ne ha persi dunque ben oltre un quarto. "Quei soldi - racconta - li avevo affidati, nell'arco di dieci anni, alla Eim di Roberto Torregiani, ma, al di là dell'aspetto economico, l'intera vicenda mi ha provocato un senso di insicurezza e di angoscia anche nei confronti dei miei familiari, che hanno in buona parte perso i loro risparmi. Mi sono sentita un'imbecille, sensazione che non fa mai bene".



La Guzzanti ha raccontato la sua disavventura con il Madoff dei Parioli cominciando dal lontano 1999, quando, dice, "conobbi Roberto Torregiani (il socio di Lande, ndr). Mia madre aveva investito la liquidazione e mi aveva detto di essersi trovata bene perché soddisfatta degli investimenti. La seguii sia per una ragione di convenienza economica sia perché avevo la possibilità di avere i soldi nel giro di pochi giorni se ne avessi avuto il bisogno. L'obiettivo era quello di costruire una sorta di pensione integrativa e di avere un po' di denaro da parte se avessi voluto portare avanti degli spettacoli o girare documentari".



Lande e le tasse sulle plusvalenze

Fu nel 2008 che la Guzzanti incontrò Lande: "Fino ad allora me ne aveva parlato Torregiani e comunque Lande era in contatto con la mia commercialista perché io insistevo per pagare le tasse sulle plusvalenze legate alle somme investite all'estero, nonostante il parere contrario di Torregiani che riteneva la procedura complessa e inutile. Alla fine ho pagato almeno 70mila euro su interessi di fatto mai incassati".



La Guzzanti ha poi riferito che "Torregiani si limitava a procacciare i clienti, mentre degli investimenti si occupava Lande, suo socio che descriveva come un genio della finanza. Non sapevo che Eim non fosse abilitata a operare sul mercato, altrimenti non avrei fatto alcun investimento. Ho sempre ritirato i miei soldi, senza problemi, fino al 2008, dopo mi sono accorta che la questione era sempre più complicata. In Eim hanno investito tanti dei miei familiari: mia nonna, mia madre, mia sorella Caterina, mio padre Paolo, i miei cugini Sandro e Grazia Balducci. Nel 2008, quando cominciava la crisi mondiale, ero più consapevole dei rischi che si potevano correre in Borsa e chiedevo informazioni a Lande che invece mi rassicurava, suggerendomi di non disinvestire. Da mio cugino, poi, ho saputo che loschi individui, che frequentavano gli uffici di Lande, sono riusciti a recuperare il denaro investito a suon di minacce. Fu lo stesso Lande a dirgli che erano dei camorristi".