A 13anni muore in campo di calcio

- Un ragazzino di tredici anni è morto ad Arce, nel Frusinate, mentre stata giocando a pallone con alcuni amici. L'adolescente si è improvvisamente accasciato al suolo e non si è più ripreso morendo nel trasporto verso l'ospedale. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo mentre i familiari denunciano una lentezza nei soccorsi prestati da una società privata che opera per l'Ares 118 in alcuni centri del Frusinate.