Neve, allerta dal Nord al Centro

20:18

- E' allerta neve e ghiaccio in quasi tutta la Penisola per l'arrivo, martedì, di una perturbazione proveniente dalla Gran Bretagna che, alimentata da aria fredda, porterà temperature polari e nevicate anche in pianura. Le regioni interessate: Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche ed Umbria e dalla serata Lazio, Abruzzo e Molise. Autostrade per l'Italia è pronta per l'eventuale emergenza con riserve di personale, mezzi e sale.