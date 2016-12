Nomadi,dà fuoco a baracca rivale

09:33

- Ha più volte provato a dare fuoco alla baracca del rivale in amore e alla fine c'è riuscito, dandosi poi alla fuga. E' accaduto nel campo nomadi di via Cesare Lombroso, a Roma, nella zona di Torrevecchia. La baracca è andata completamente distrutta: al momento in cui sono divampate le fiamme, all'interno c'era una coppia di romeni e la figlia. Dei tre soltanto l'uomo è rimasto lievemente ustionato. Ora è caccia al piromane.