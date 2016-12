Roma,muore carbonizzata in roulotte

00:57

- Una 41enne italiana è morta carbonizzata per un incendio che si è sviluppato all'interno di una roulotte parcheggiata a Roma, in zona Monteverde. L'episodio è avvenuto intorno alle 21 e la roulotte, secondo i primi accertamenti, è andata in fiamme per cause accidentali. La donna viveva all'interno del rimorchio assieme a un uomo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.