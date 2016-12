Roma, investita Alda D'Eusanio: è grave

foto LaPresse

19:51

- Grave incidente per la conduttrice Alda D'Eusanio, investita a Roma da uno scooter. La giornalista stava attraversando la strada, corso Vittorio, quando è stata travolta da un motorino. L'investitore si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. D'Eusanio è stata trasportata in ospedale dal 118 in codice rosso.