Roma, uomo ucciso in pieno giorno

foto Ansa Correlati Le immagini del delitto 17:07 - Un uomo di 64 anni è stato ucciso a Roma in pieno giorno nei pressi del garage condominiale della sua abitazione, in via del Fontanile Arenato, alla Pisana. La vittima è stata raggiunta da alcuni colpi d'arma da fuoco intorno alle 14.15. Sull'ennesimo fatto di sangue nella Capitale indaga la squadra mobile della Questura. - Un uomo di 64 anni è stato ucciso a Roma in pieno giorno nei pressi del garage condominiale della sua abitazione, in via del Fontanile Arenato, alla Pisana. La vittima è stata raggiunta da alcuni colpi d'arma da fuoco intorno alle 14.15. Sull'ennesimo fatto di sangue nella Capitale indaga la squadra mobile della Questura.

Antonio Maria Rinaldi, 64enne originario di Salerno, era in compagnia di un amico che sarebbe l'unico testimone oculare dell'agguato. Stando a quanto si apprende ancora non si sa, quindi, quanti fossero i killer e se erano a piedi o motorizzati. Con Rinaldi sono tre i morti ammazzati a Roma dall'inizio dell'anno e del mese.



Stando alle prime indiscrezioni la vittima avrebbe anche avuto precedenti per spaccio di stupefacenti. Rinaldi è stato colpito più volte ma il colpo fatale è giunto alla testa.



L'amico: "Un tentativo di rapina"

"L'uomo che ha ucciso Antonio aveva tentato di rapinarlo, ma lui si è rifiutato e per questo è stato ucciso. Il killer era incappucciato ed è fuggito a piedi". Sarebbero queste le parole dell'unico testimone dell'omicidio di Rinaldi. Il cadavere della vittima è stato trovato a terra, dietro la Smart parcheggiata nel proprio garage.