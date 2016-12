I tassisti oggi votano su scioglimento turni

foto LaPresse 09:09 - Si riunisce oggi a Roma il parlamentino dei taxi in cui i rappresentanti di categoria voteranno sulla proposta di scioglimento dei turni a livello nazionale avanzata da 7 delle 23 sigle sindacali. La base dei manifestanti non intende seguire le indicazioni dei sindacati che hanno invitato tutti a tornare a lavorare mentre sono in corso le consultazioni con i partiti per modificare il testo sulle liberalizzazioni, oggetto della protesta. - Si riunisce oggi a Roma il parlamentino dei taxi in cui i rappresentanti di categoria voteranno sulla proposta di scioglimento dei turni a livello nazionale avanzata da 7 delle 23 sigle sindacali. La base dei manifestanti non intende seguire le indicazioni dei sindacati che hanno invitato tutti a tornare a lavorare mentre sono in corso le consultazioni con i partiti per modificare il testo sulle liberalizzazioni, oggetto della protesta.

Riunione straordinaria del parlamentino dei taxi

"Domani si riunirà a Roma il parlamentino dei taxi e si voterà sullo scioglimento dei turni a livello nazionale" ha annunciato lunedì sera il leader di Ugl Taxi, Pietro Marinelli, all'assemblea dei tassisti al Circo Massimo al termine dell'incontro con i capigruppo del Pdl a Camera e Senato. "Il Pdl ci ha dato il proprio sostegno - ha detto ancora Marinelli -, ed anche loro hanno evidenziato altissimi profili di incostituzionalità del decreto. Da quando il presidente Napolitano firmerà il documento, ci attendono 70 giorni di battaglia parlamentare". Marinelli ha sottolineato che il problema dello scioglimento dei turni "non è solo romano, ma nazionale". "I comuni hanno chiesto che resti di loro compito la decisione sulle licenze", ha detto il delegato nazionale alla mobilità dell' Anci, Valerio Cianciulli.



Sindacati invitano a riprendere servizio

I sindacati lunedì sera con una nota hanno invitato i tassisti a riprendere regolarmente il servizio. "Una rappresentanza delle organizzazioni nazionali del settore taxi ha avviato un percorso di confronto con tutte le forze politiche del Parlamento per valutare la possibilità di modificare il testo del decreto, così come approvato dal Consiglio dei ministri ma non ancora promulgato". Si legge nel comunicato delle sigle Ciisa-Taxi, Uritaxi, Unica-Cgil, Uri, Claai, Fit Cisl, Uti. "Alcune nostre richieste - si legge ancora nella nota - sono state già recepite nel testo del governo, come ad esempio la necessità di scongiurare l'industrializzazione del settore con l'ingresso delle società di capitale attraverso il cumulo delle licenze. Sembrerebbe sia stata anche precisata l'operatività territoriale delle licenze", affermano i sindacati.



I punti da chiarire

I rappresentanti dei tassisti tuttavia, rilevano come "nel testo del decreto vi siano ancora cose da chiarire, come ad esempio le funzioni e le competenze dell'Authority, le doppie licenze compensative e quelle part time. Chiediamo, inoltre, che nel testo definitivo del decreto venga rispettato il ruolo dei sindaci nelle scelte sul trasporto pubblico locale".



Sottosegretario presidenza Consiglio Catricalà: "Per taxi più benefici che costi"

In un intervento televisivo, Antonio Catricalà, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, intanto ha affermato: "Penso che i tassisti alla fine faranno una valutazione costi-benefici e penso che per loro i benefici (del decreto sulle liberalizzazioni ndr.) siano più dei costi".