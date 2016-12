Assalto ai benzinai nel Frusinate

23:21

- Assalto alle pompe di benzina in tutta la provincia di Frosinone. Dal tardo pomeriggio i distributori di carburante sono assediati dai camionisti in seguito allo sciopero dei Tir che gli autotrasportatori stanno attuando da ieri sera in tutta la Ciociaria con presidio davanti ai caselli dell'A1 Roma-Napoli. La protesta, decisa da TrasportoUnito Fiap, andrà avanti fino a venerdì nel Lazio e si prevedono ulteriori disagi per gli automobilisti.