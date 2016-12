Fiamme gialle, nel 2011 evasi oltre 58 miliardi

foto Ansa 00:58 - "Nel 2011 abbiamo scoperto ricavi non dichiarati e costi non deducibili per 50,6 miliardi di euro e Iva evasa per 8,2 miliardi". E' il dato evidenziato dal comandante generale della Guardia di Finanza, Nino Di Paolo. "Oggi - dice il generale Di Paolo - c'è maggiore fiducia in chi combatte l'evasione e questa fiducia la sentiamo intorno a noi". - "Nel 2011 abbiamo scoperto ricavi non dichiarati e costi non deducibili per 50,6 miliardi di euro e Iva evasa per 8,2 miliardi". E' il dato evidenziato dal comandante generale della Guardia di Finanza, Nino Di Paolo. "Oggi - dice il generale Di Paolo - c'è maggiore fiducia in chi combatte l'evasione e questa fiducia la sentiamo intorno a noi".

"Questi risultati - spiega Di Paolo al Sole 24 Ore - sono il frutto di strategie operative che puntano alla qualità degli interventi nella prospettiva di un concreto recupero delle risorse erariali, mirando gli obiettivi di verifica su contribuenti selezionati attraverso l'azione di intelligence, l'analisi di rischio ed il controllo economico del territorio".



Per affrontare l'evasione fiscale - aggiunge il comandante - il governo e il parlamento hanno fatto grandi sforzi, affinando gli strumenti giuridici. Gli strumenti che sono stati costruiti sono tanti e rilevanti. Abbracciano un po' tutti i settori. L'ultimo pacchetto ha completato il quadro. Sono svolte epocali. L'evasione fiscale è una realtà complessa che va affrontata sul piano sistemico con una azione sinergica, articolata e trasversale. Ma prima non eravamo all'anno zero. Lo dimostrano i risultati conseguiti nel 2011".



"Oggi - ribadisce ancora il generale Di Paolo - c'è maggiore fiducia in chi combatte l'evasione e questa fiducia la sentiamo intorno a noi. Non èun caso che ne abbiano parlato il Presidente della Repubblica, il premier Mario Monti, il Papa, quando ha parlato di crisi economica in cui occorre ritrovare uno spirito nuovo. E' chiaro che tutti dobbiamo fare la nostra parte. Noi per primi, perché questa fiducia ce la vogliamo conquistare ogni giorno. Ma questa è anche il premio ai nostri uomini e alle nostre donne. Noi - conclude - non abbiamo gettoni di presenza, e la fiducia è un premio non indifferente".