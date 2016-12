foto Ansa 12:04 - Due ospiti di una casa di riposo abusiva a Roma, un uomo di 68 anni e una donna di 77, venivano curati con farmaci somministrati senza alcuna prescrizione medica e chiusi in due ripostigli. A chiudere l'ospizio lager è stata la polizia, che all'interno della struttura, gestita da una 49enne romana, ha trovato altri 8 anziani, quasi tutti non autosufficienti e in stato confusionale. La proprietaria è stata arrestata per sequestro di persona. - Due ospiti di una casa di riposo abusiva a Roma, un uomo di 68 anni e una donna di 77, venivano curati con farmaci somministrati senza alcuna prescrizione medica e chiusi in due ripostigli. A chiudere l'ospizio lager è stata la polizia, che all'interno della struttura, gestita da una 49enne romana, ha trovato altri 8 anziani, quasi tutti non autosufficienti e in stato confusionale. La proprietaria è stata arrestata per sequestro di persona.

I dieci anziani erano ospitati in una villetta bifamiliare in zona Giustiniana. Dopo aver fatto irruzione nella struttura e aver trovato i primi otto ospiti in stato confusionale, gli agenti hanno condotto una perquisizione nei quattro piani della villetta.



E' stato così che in due rispostigli chiusi a chiave, uno al piano terra e uno al quarto piano della struttura, sono stati trovati i due anziani segregati, stesi su un letto in precarie condizioni igienico-sanitarie.



Gli anziani ospiti della struttura sono stati affidati a parenti o dati in affidamento ai servizi sociali per le cure e collocati in strutture adeguate.