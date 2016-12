Taxi, protesta con "turni liberi" a Roma

foto LaPresse 08:08 - In risposta a quanto emerso dal Consiglio dei ministri sul tema delle liberalizzazioni, da domani nella Capitale la protesta dei taxi continua con lo scioglimento dei turni. "Così facendo - spiegano i tassisti - faremo vedere che cosa significa se in una città come Roma lavorano contemporaneamente 8mila auto bianche". Quanto allo sciopero del 23 "è confermato ma ci riserviamo di capire meglio quello che è uscito oggi dal Consiglio dei Ministri". - In risposta a quanto emerso dal Consiglio dei ministri sul tema delle liberalizzazioni, da domani nella Capitale la protesta dei taxi continua con lo scioglimento dei turni. "Così facendo - spiegano i tassisti - faremo vedere che cosa significa se in una città come Roma lavorano contemporaneamente 8mila auto bianche". Quanto allo sciopero del 23 "è confermato ma ci riserviamo di capire meglio quello che è uscito oggi dal Consiglio dei Ministri".

Aggrediti due cameramen a Napoli e Genova

La tensione nelle varie città resta comunque alle stelle. Due operatori televisivi ne hanno fatto le spese a Genova e Napoli. Nel capoluogo ligure, in piazza De Ferrari, un operatore di Telenord è stato spintonato e preso a calci da due manifestanti col volto coperto. Il dipendente della tv, Marco Ferrando, ha sporto denuncia contro ignoti per aggressione. A Napoli un altro cameramen è stato aggredito da un tassista in piazza del Plebiscito.