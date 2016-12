Rieti, un morto in scontro bus-auto

00:44

- Una persona è morta in un incidente tra un autobus e un'auto avvenuto sulla ex strada statale 4 Salaria a Rieti. L'Anas fa sapere che la strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 74,5. Il personale dell'Anas è sul posto per ripristinare la circolazione il prima possibile. La situazione in tempo reale sul sito web stradeanas.it/traffico oppure con l'applicazione gratuita "VAI" per Android, Ipad e Iphone.