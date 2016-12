Vaticano:show Castellucci offensivo

17:38

- Lo spettacolo teatrale "Sul concetto di volto nel figlio di Dio" di Romeo Castellucci è "offensivo nei confronti dei cristiani". Lo scrive la Segreteria di Stato vaticana, intervenendo sulla pièce che andrà in scena a Milano. Nello spettacolo, spiegano alcuni cittadini che hanno presentato un esposto per bloccarne la messa in scena, "alcuni personaggi danno vita a un lancio ripetuto e prolungato di oggetti contro il volto di Cristo".