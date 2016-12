Cappi per Equitalia in 100 città

10:37

- Blitz di Forza Nuova, il movimento di ultradestra, in 100 città italiane, dove sono stati affissi cappi di corda davanti alle sedi di Equitalia, dell'Agenzia delle entrate e vicino ai posteggi dei taxi. La protesta è per le politiche fiscali del governo e le liberalizzazioni. "Ci schieriamo a fianco dei tassisti e di tutte le categorie - si legge in una nota - che rischiano di scomparire sotto la scure di una finanza criminale".