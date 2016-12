foto Ansa Correlati La bozza delle liberalizzazioni

14:47 - "Soddisfazione" è stata espressa della Fit Cisl per l'esito del confronto odierno dei rappresentanti dei tassisti con il governo a palazzo Chigi. "Un incontro costruttivo e positivo", che per non placa le proteste in tutta Italia contro il piano di liberalizzazioni al vaglio dell'esecutivo. Per il quarto giorno consecutivo pressoché impossibile trovare un taxi nelle principali città italiane.

Napoli pronta alla precettazione

In una nota la Prefettura di Napoli informa che "dopo aver avviato, a partire dal 13 gennaio, d'intesa con le forze dell'ordine, la ricognizione dell'osservanza dei servizi essenziali, ha convocato per giovedì mattina, ai sensi dell'art 8 della legge 146/90, i rappresentanti delle cooperative dei taxi che operano sul territorio. In caso di accertate violazioni dei servizi essenziali - si conclude la nota - si procederà all'adozione del provvedimento di precettazione".



Milano, taxi a singhiozzo

Disagi anche a Milano per le agitazione dei tassisti. La maggior parte dei posti taxi non sono presidiati e i tassisti in giro per la città caricano i clienti a singhiozzo. "Non sono scioperi veri e propri ma comunque il morale è molto giù per le notizie che arrivano da Roma e i colleghi sono tentati di non lavorare - ha spiegato Salvatore Luca dell'Unione Artigiani - In diversi momenti durante la giornata si sono riuniti in assemblee spontanee".



Monti: "Avanti con le liberalizzazioni"

Malgrado le resistenze delle "corporazioni", una via italiana alle liberalizzazioni "è possibile". E il governo andrà avanti, "a 360 gradi". Il premier Mario Monti torna sulla posizione assunta dell'esecutivo sul tema che sta scatenando le forti proteste delle categorie che si sentono più colpite. "Le tradizioni qualche volta - sottolinea Monti - sono diventate corporazioni, chiusure corporative e non sempre sono state vissute come un bene di cui essere orgogliosi. Per me liberalizzare significa offrire benefici, risparmi e benessere a un numero più elevato di cittadini, senza per questo compromettere l'esistenza di nessuno. Anche se in Italia forse è piu' difficile che altrove, ciascuno può contribuire all'interno del proprio settore ad una operazione di trasparenza contro privilegi eccessivi, per meglio garantire i giusti diritti".



Monti conferma inoltre che "il pacchetto di liberalizzazioni è caratterizzato da una politica di distribuzione dei sacrifici per rilanciare l'economia e ci sono misure per ridurre rendite e privilegi". E che l'intenzione dell'esecutivo sia quella di procedere senza farsi intimidire dalle proteste, emerge da una delle ultime bozze di decreto circolate in queste ore: "Non si possono liberalizzare solo alcuni settori, l'azione di apertura deve procedere a 360 gradi", si legge nella relazione introduttiva alla bozza.