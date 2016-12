- Per i tassisti oggi è stata un'altra giornata di protesta a Roma, per dire "no" alle liberalizzazioni. Un centinaio di tassisti (alcuni dei quali, provenienti da altre città d'Italia, hanno dormito in auto) sono arrivati al Circo Massimo per prendere parte all'assemblea in vista di un secondo incontro tra i sindacati di categoria e il governo, che avverrà giovedì a Palazzo Chigi.

L'atmosfera al Circo Massimo si è accesa sin da subito, dove alcuni petardi sono stati esplosi e un gruppo di lavoratori ha incominciato a cantare "Chi non salta Mario Monti è", e a insultare il Professore.Diversi gli striscioni portati dai tassisti, alcuni esposti sui prati del Circo Massimo, altri invece tenuti in mano: "Monti giù le mani dai tassisti italiani", si legge su uno, "Il nostro futuro non si tocca", e "Lasciateci lavorare", si legge su altri due, e infine "'I taxi? Prima i vostri stipendi!".Una delegazione di sindacati dei tassisti, a sorpresa, è andata a Palazzo Chigi per sottoporre al governo il documento stilato dal parlamentino di Roma. "C'e' stata una buona accoglienza da parte del governo della delegazione di tassisti. L'aspettativa è che dall'incontro di domani possa scaturire una buona proposta per i tassisti di tutta Italia". Ha poi affermato il segretario nazionale di Ugl Taxi, Pietro Marinelli.Per il quarto giorno consecutivo il popolo delle auto bianche si radunerà al Circo Massimo. E' quanto emerge dalla riunione in Questura dove si è recata una delegazione di sindacalisti. L'assemblea statica durerà fino al termine dell'incontro tra il sindacato tassisti e il governo."Ho preso visione del documento che le sigle sindacali dei tassisti hanno preparato come risposta al disegno di liberalizzazione del Governo. Mi trovo d'accordo con le loro proposte, che rispecchiano le esigenze della categoria ma che sono in grado di migliorare questo servizio pubblico molto importante tutelando i bisogni dei cittadini utenti". Lo ha dichiarato il sindaco di Roma, Gianni Alemanno.Settori taxi dei terminal 1 e 3 di Roma Fiumicino vuoti. I passeggeri dopo aver aspettato anche, per un'ora, hanno deciso di raggiungere Roma servendosi dei bus del Cotral e del treno "Leonardo Express", che effettua il collegamento diretto tra lo scalo romano e la stazione Termini.La Prefettura di Roma ha chiesto al Comune di Roma e alla Questura "di segnalare ogni disservizio che possa comportare l'interruzione di pubblico servizio" in riferimento alla circolazione dei taxi. La Prefettura ha dunque diffidato i tassisti da interrompere il servizio, atto che potrebbe precedere la precettazione