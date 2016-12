Liberalizzazioni,taxi:fermiamo Roma

18:44

- Prosegue, con lanci di fumogeni e l'occupazione della strada, la manifestazione contro la riforma delle liberalizzazioni del governo, mentre è in corso l'incontro tra esecutivo e rappresentanti delle sigle sindacali dei tassisti in via del Corso, a pochi metri da Palazzo Chigi. La zona ora è presidiata dalle forze dell'ordine, in tenuta anti-sommossa. Mentre i cori dei lavoratori "Ve bloccamo tutta Roma" e "Buffoni" sono sempre più forti.