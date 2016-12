foto Ansa Correlati A Napoli la protesta delle mogli

Roma, tassisti in piazza contro Monti 19:05 - Si sono radunati al Circo Massimo a Roma i tassisti provenienti da tutta Italia in attesa dell'esito dell'incontro tra il governo e le organizzazioni sindacali della categoria per discutere di liberalizzazioni. Fischi e insulti all'indirizzo dei colleghi al lavoro. A controllare che la situazione sia tranquilla, sono presenti la polizia e i carabinieri, oltre ai vigili urbani. Proteste anche in altre grandi città.

Il numero dei tassisti è destinato ad aumentare, all'arena del Circo Massimo, luogo ormai familiare ai conducenti delle auto bianche che lo scelsero anche per le proteste, sempre in tema di liberalizzazione del servizio, nel 2006 e 2007.



Nella Capitale si sono verificati anche atti di intolleranza contro chi ha scelto di lavorare sfociata con calci e pugni contro le portiere delle auto in servizio. La delegazione di tassisti proveniente da Napoli in via del Corso, all'altezza della sede del governo, ha lancia urla e fischi ad ogni passaggio di taxi in servizio. Applausi e apprezzamenti sono stati invece riservati alle "botticelle", le tipiche "carrozzelle" romane trainate da cavalli che accompagnano i turisti.



"Noi una lobby? - dice un tassista in presidio al Circo Massimo - venissero a lavorare con noi e vedessero quanto guadagniamo ogni giorno, poi vediamo se siamo una lobby".



In migliaia al Circo Massimo

Sono oltre un migliaio i tassisti giunti al Circo Massimo. "No alla liberalizzazione'', recita un grande striscione esposto in Via dell'Ara Massima di Ercole, firmato Taxi Napoli. Sono napoletani, infatti, molti dei manifestanti, che stanno attendendo l'esito dell'incontro con il governo. Nel corso del presidio sono stati esplosi diversi petardi.