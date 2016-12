Tassisti napoletani verso Roma

10:21

- Centinaia di tassisti napoletani sono diretti a Roma con le loro auto per manifestare in coincidenza con l'incontro fissato con il governo per fare il punto sulle liberalizzazioni che riguarderanno il settore. Le auto bianche si raduneranno al Circo Massimo. Nel frattempo a Napoli il servizio taxi è completamente paralizzato e i piazzali di sosta sono deserti.