Gdf a Roma, 50% negozi irregolari

- Anche le strade dello shopping di Roma, esattamente come quelle di Cortina, sono finite nel mirino della Guardia di Finanza. Il blitz delle Fiamme Gialle ha consentito di rilevare 190 violazioni legate alla mancata emissione di scontrini e di ricevute fiscali su un totale di 405 controlli effettuati. Praticamente quasi il 50% degli esercizi visitati non è risultato in regola.