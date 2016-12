foto Ap/Lapresse Correlati Contro il vaticano sull'albero di Natale 16:19 - Sono alcune decine gli indignati, provenienti da varie nazioni ma in gran parte di lingua spagnola, che stanno manifestando in piazza San Pietro, mentre uno di loro si è arrampicato sull'Albero di Natale, vicino all'obelisco. I manifestanti hanno piantato delle tende colorate. Tra gli slogan che vengono gridati, "Chiesa corrotta", "Papa criminale" e "il Vaticano paghi le tasse come tutti". Le forze dell'ordine vaticane hanno fermato 3 dimostranti. - Sono alcune decine gli indignati, provenienti da varie nazioni ma in gran parte di lingua spagnola, che stanno manifestando in piazza San Pietro, mentre uno di loro si è arrampicato sull'Albero di Natale, vicino all'obelisco. I manifestanti hanno piantato delle tende colorate. Tra gli slogan che vengono gridati, "Chiesa corrotta", "Papa criminale" e "il Vaticano paghi le tasse come tutti". Le forze dell'ordine vaticane hanno fermato 3 dimostranti.

Uno dei fermati, il ragazzo che era salito sull'albero, si trova ancora nell'auto degli agenti all'interno dell'area della piazza vicino all'obelisco delimitata dalle transenne, mentre i manifestanti all'esterno intendono ostruire tutti i passaggi affinché‚ la macchina non si allontani e non porti via il loro compagno. "Liberate il compagno", gridano in francese in maniera cadenzata gli Indignados che proseguono la loro manifestazione.