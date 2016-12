Roma, due evasi da Regina Coeli: hanno segato le sbarre e si sono calati con le lenzuola

foto LaPresse 11:20 - Due detenuti sono evasi dal carcere romano di Regina Coeli. Lo si apprende dalla polizia penitenziaria. I due, probabilmente dopo aver segato le sbarre, si sono calati unendo delle lenzuola. In fuga un romeno e un albanese. "Da dove sono scappati mancano i controlli perché siamo in sotto organico", denuncia Leo Beneduci segretario generale dell'Osapp (sindacato di polizia penitenziaria). - Due detenuti sono evasi dal carcere romano di Regina Coeli. Lo si apprende dalla polizia penitenziaria. I due, probabilmente dopo aver segato le sbarre, si sono calati unendo delle lenzuola. In fuga un romeno e un albanese. "Da dove sono scappati mancano i controlli perché siamo in sotto organico", denuncia Leo Beneduci segretario generale dell'Osapp (sindacato di polizia penitenziaria).

"I due detenuti, ristretti nelle seconda sezione dell'istituto, probabilmente dopo avere segato le sbarre della cella, mediante una corda ed un arpione rudimentali, si sono dapprima calati terzo al secondo piano della struttura e poi, agganciandosi al muro di cinta, sono scesi all'esterno dandosi alla fuga", spiega Leo Beneduci segretario generale dell'Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria).



"I due detenuti si sono potuti agganciare al muro di cinta per poi calarsi nelle vicinanze di una delle garitte prive di sentinelle da tempo, proprio per la mancanza di addetti", denuncia ancora Beneduci.



Erano in cella per rapina

I due evasi si trovavano in carcere entrambi per rapina. Ma, a quanto si apprende, i due stranieri si sarebbe conosciuti proprio nel carcere romano di Regina Coeli. La sala operativa della Questura di Roma ricevuta la notizia dell'evasione ha inoltrato le ricerche a tutte le unità operative, anche delle unità speciali, presenti sul territorio distribuendo a tutti le foto segnaletiche dei due evasi.