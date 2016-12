Un caimano in casa per custodire la droga

foto Ansa Correlati Le foto del "cucciolo" 18:01 - Che uno spacciatore abbia in casa marijuana e hashish, ci può anche stare. Ma grande è stata la sorpresa degli agenti di Roma quando nell'appartamento del pusher, di 32 anni, hanno scoperto un cucciolo di caimano "dagli occhiali". Il rettile, di circa 70 cm, di una specie protetta, era malnutrito e disidratato. Denunciato l'uomo. - Che uno spacciatore abbia in casa marijuana e hashish, ci può anche stare. Ma grande è stata la sorpresa degli agenti di Roma quando nell'appartamento del pusher, di 32 anni, hanno scoperto un cucciolo di caimano "dagli occhiali". Il rettile, di circa 70 cm, di una specie protetta, era malnutrito e disidratato. Denunciato l'uomo.

Il proprietario, pluripregiudicato, custodiva il rettile all'interno di una teca a muro. Nel seminterrato, gli agenti hanno trovato e sequestrato anche un flacone di anestetico, del quale è vietata la vendita, mentre la droga era in un marsupio nascosto nell'appartamento.



Il 32enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di specie protetta, detenzione di animale pericoloso e maltrattamento di animale. Il caimano è stato affidato alle cure di un centro specializzato.



Oltre ad essere protetto dalla convenzione di Washington il caimano dagli occhiali non può essere detenuto in quanto specie pericolosa: basti pensare che un esemplare così giovane può tranciare di netto il dito di un uomo.