Bombe contro i farmacisti: intercettati plichi esplosivi a Roma, Milano e Bari

foto Ap/Lapresse 20:40 - Nuovi plichi esplosivi sono stati recapitati oggi alle sedi di Federfarma e della Federazione ordini dei farmacisti italiani a Roma, e alla farmacia del vicepresidente Fofi a Bari. Le buste seguono di poche ore quelle giunte a Milano nella farmacia della presidente di Federfarma e a Monza in quella del presidente della Fofi. I pacchi, annunciati da una telefonata anonima al 112, sono stati intercettati dai carabinieri. - Nuovi plichi esplosivi sono stati recapitati oggi alle sedi di Federfarma e della Federazione ordini dei farmacisti italiani a Roma, e alla farmacia del vicepresidente Fofi a Bari. Le buste seguono di poche ore quelle giunte a Milano nella farmacia della presidente di Federfarma e a Monza in quella del presidente della Fofi. I pacchi, annunciati da una telefonata anonima al 112, sono stati intercettati dai carabinieri.

La voce al telefono aveva affermato che le buste erano state spedite il 7 gennaio. Al momento non ci sono state rivendicazioni. I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno informato i comandi territoriali dell'Arma e sono stati attivati gli artificieri. La quantità di polvere pirica contenuta nei plichi, secondo quanto riferito, era limitata.



A Roma le buste sono arrivate nella sede nazionale di Federfarma in via Emanuele Filiberto e in quella della Fofi in via Palestro; a Bari il plico è stato recapitato nella farmacia del vice presidente della Fofi, il senatore Salvatore D'Ambrosio Lettieri. Poche ore prima altri pacchi erano stati recapitati a Milano nella farmacia della presidente di Federfarma Annarosa Racca in via Rombon e a Monza destinato alla farmacia il cui titolare è il presidente della Fofi Andrea Mandelli, in via Manzoni.