foto Afp Correlati Tutto sullo scandalo Pip 11:30 - Anche una ex ministra del governo Berlusconi è rimasta vittima delle protesi al seno difettose. E' lei una delle 4mila italiane che dal 2001 hanno voluto rifarsi il seno utilizzando le protesi Pip, da settimane nell'occhio del ciclone. E adesso si sottoporrà all'operazione per sostituire l'impianto, risultato potenzialmente nocivo. - Anche una ex ministra del governo Berlusconi è rimasta vittima delle protesi al seno difettose. E' lei una delle 4mila italiane che dal 2001 hanno voluto rifarsi il seno utilizzando le protesi Pip, da settimane nell'occhio del ciclone. E adesso si sottoporrà all'operazione per sostituire l'impianto, risultato potenzialmente nocivo.

La ex ministra ha utilizzato protesi di fabbricazione francese, come racconta il "Quotidiano.net", e dopo aver scoperto di essere a rischio adesso corre ai ripari. Una volta accortasi della situazione, la signora ha subito contattato il chirurgo per lamentarsi con lui, come riferisceuna sua amica, che azzarda: "Fosse al governo, l'Italia adesso avrebbe dichiarato guerra alla Francia".



La ex ministra, oltre che chiedere spiegazioni al chirurgo, ha anche mobilitato tutte le sue conoscenze altolocate e si è rivolta direttamente in Francia per trovare la soluzione al problema. Tutto quello che ha saputo nei suoi giri di consultazioni lo ha riferito alle amiche, molte delle quali con lo stesso problema di seni rifatti con protesi difettose. Molte delle sue conoscenti sono ricche e famose, e abituali frequentatrici dei salotti più chic della Capitale.



Silicone, basylone, silopren e rhodorsil sono diventati gli argomenti più gettonati nei ritrovi della bella ex ministra e delle sue compagne di sventura. Qualcuna di loro ha suggerito: "Potremmo fondare il club delle Pip". La proposta non è stata accolta. Ma intanto ha continuato a passare le sue informazioni alle signore per assisterle nella "riparazione del danno". La guerra del silicone con la Francia, visto che al governo sono arrivati i tecnici, è scongiurata. Ma la battaglia privata, sua e delle altre, continua.