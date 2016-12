foto Ansa Correlati CORTEO A ROMA

La visita in ospedale: il video 19:17 - Un drappo nero e un lenzuolo bianco, fiori e candele, foto di Zhou Zheng e di sua figlia Joy: intorno a questi simboli centinaia di cinesi si sono raccolti nel giardino di Piazza Vittorio, a Roma, cuore della Chinatown capitolina, per la manifestazione di solidarietà con la famiglia del commerciante ucciso mercoledì scorso assieme alla sua bambina di nove mesi. "No alla violenza sì alla sicurezza", si leggeva in cinese e in italiano su un telo.

Il corteo in solidarietà delle due vittime, a cui hanno partecipato migliaia di persone, ha poi sfilato con le foto affiancate in bianco e nero e a colori di Zhou Zheng e di sua figlia Joy di nove mesi, portate dal fratello e dalla sorella di Lia, moglie e madre delle vittime.



E' partito da piazza Vittorio, ha sfilato al Pigneto per poi concludersi a Topignattara, sul luogo dell'omicidio, dove ci sono state scene di disperazione dei parenti delle vittime.