Napolitano da cinese, lei non parla

- Non è riuscita a rispondere alle domande del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, Zheng Lia, la donna cinese il cui marito è stato ucciso insieme alla figlia di pochi mesi nell'agguato di qualche giorno fa a Roma. La visita del presidente Napolitano è durata poco proprio per le fragili condizioni della donna alla quale il Presidente avrebbe chiesto, tra le altre cose, se c'è qualcosa di utile che possa fare per lei il governo italiano.