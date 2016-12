foto LaPresse 13:45 - E' di diciannove arresti e dodici negozi sequestrati il bilancio dell'operazione "oro e incenso" condotta dai carabinieri dei Nas e dall'Agenzia delle Dogane in tutta Italia. Sono state sequestrate confezioni che in apparenza erano profumatori per ambienti, venduti anche in due distributori automatici, ma che in realtà contenevano smart-drugs. L'operazione è scattata in seguito alle segnalazioni di almeno trenta episodi di grave intossicazione. - E' di diciannove arresti e dodici negozi sequestrati il bilancio dell'operazione "oro e incenso" condotta dai carabinieri dei Nas e dall'Agenzia delle Dogane in tutta Italia. Sono state sequestrate confezioni che in apparenza erano profumatori per ambienti, venduti anche in due distributori automatici, ma che in realtà contenevano smart-drugs. L'operazione è scattata in seguito alle segnalazioni di almeno trenta episodi di grave intossicazione.

Gli articoli erano destinati ad una giovanissima clientela ben consapevole dell'azione dei prodotti, sia su passaparola che in commenti su forum on-line e siti web. Le analisi di laboratorio delle confezioni sequestrate durante le indagini hanno evidenziato la presenza di cannabinoidi sintetici (tipo JWH) e di sostanze di recente sintesi non ancora tabellate come droghe. I negozi di vendita si trovavano in tutt'Italia: nelle province di Alessandria, Asti, Bologna, Campobasso, Frosinone, Padova, Reggio Emilia, Roma, Torino, e Vicenza.



Profumatori speciali

Il valore commerciale dell'intero giro supera 1,5 milioni di euro. All'interno di alcuni locali c'erano anche le confezioni di 'profumatori', utilizzati come 'pusher virtuali' aperti nelle 24 ore e soprattutto accessibili anche a minorenni.