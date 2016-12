foto Ap/Lapresse 12:23 - Hanno un nome e anche un volto i due assassini del commerciante cinese Zhou Zang e della figlioletta Joy, uccisi a Roma la sera del 4 gennaio. Sono due marocchini, un 30enne e un 20enne, i cui volti sono stati ripresi da una telecamera di sorveglianza mentre abbandonavano lo scooter SH 300 utilizzato per la fuga dopo la rapina. I due sono ricercati in Italia e all'estero. Il loro identikit è stato diffuso alle forze dell'ordine. - Hanno un nome e anche un volto i due assassini del commerciante cinese Zhou Zang e della figlioletta Joy, uccisi a Roma la sera del 4 gennaio. Sono due marocchini, un 30enne e un 20enne, i cui volti sono stati ripresi da una telecamera di sorveglianza mentre abbandonavano lo scooter SH 300 utilizzato per la fuga dopo la rapina. I due sono ricercati in Italia e all'estero. Il loro identikit è stato diffuso alle forze dell'ordine.

Il primo dei due marocchini, il 30enne, ha precedenti per rapina e ricettazione: già arrestato in passato, processato e condannato, dopo aver scontato la pena sarebbe dovuto uscire dall'Italia; ovviamente però non ha rispettato l'ordine di allontanamento e ha continuato le proprie scorribande nella Capitale. Sulla sua identità gli inquirenti non hanno dubbi: oltre alle immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza, hanno le impronte che l'uomo ha lasciato sulla borsa strappata alla moglie di Zeng. E sono le stesse impronte digitali registrate la prima volta che è finito in manette.



Il complice del trentenne è anch'egli marocchino: vent'anni, senza precedenti penali, di lui non si sa molto se non che è l'amico inseparabile dell'uomo che ha rovistato nella borsa contenente il denaro.



Ora gli investigatori sono sulle loro tracce, ma l'ipotesi è che i due siano già lontani, che abbiano abbandonato la zona di Roma sentendo sul collo il fiato degli inquirenti. Ma per rintracciarli è stato organizzato un imponente dispositivo di controllo che potrebbe presto dare i suoi frutti. In tutta Italia e all'estero è già stato distruibuito alle forze dell'ordine l'identikit dei due maghrebini.