foto Ansa 20:02 - Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, accompagnato dalla moglie, ha visitato nel pomeriggio il luogo dove tre giorni fa sono stati uccisi Zhou Zheng e la figlia Joy. Il primo cittadino della Capitale ha lasciato di fronte alla casa della famiglia cinese a Torpignattara una dozzina di rose bianche e due ceri. "Questa è una ferita per noi e per tutta la città - ha detto Alemanno - che non potremo mai dimenticare".

Alemanno, dopo aver deposto il mazzo di fiori, si è chinato per accendere il proprio cero e poi chiudersi in preghiera per qualche minuto. Subito dopo ha fatto lo stesso davanti al bar che si trova su via Casilina. "Questa è una ferita per noi e per tutta la città - ha detto visibilmente commosso - che non potremo mai dimenticare: non saremo mai sereni fino a quando le belve che hanno commesso questo omicidio terribile non saranno assicurate alla giustizia".



Poi il primo cittadino ha ricordato: "Domani incontreremo la comunità cinese, con l'ambasciatore, mentre il giorno delle esequie sarà lutto cittadino. Vogliamo garantire la sicurezza e dire ai cittadini che queste cose non devono mai piu' accadere in una citta' come Roma".



Inquirenti: "Killer stranieri, forse magrebini"

Proseguono intanto le indagini degli investigatori per arrivare all'identificazione dei killer di Zhou Zheng e della piccola Joy. Ad agire potrebbero essere stati due stranieri, forse due magrebini.



Elementi utili alle indagini arriveranno dai risultati sui reperti affidati ai carabinieri del Ris, in particolare sulla borsa sottratta dagli aggressori e ritrovata dagli investigatori con all'interno una somma ingente di denaro, circa 16 mila euro, e sullo scooter con due caschi, scoperto non lontano dal luogo dove è avvenuto il duplice omicidio.



Ancora sotto shock Zheng Lia

Zheng Lia, moglie e madre delle due vittime del duplice omicidio di Torpignattara, e unica sopravvissuta, è ancora sotto shock. Ricoverata all'ospedale romano di San Giovanni, la donna continua a piangere e a urlare, mentre i medici e gli psicologi provano a calmarla. Secondo quanto riferito dai medici, la donna non ha ancora toccato cibo, imponendo il divieto assoluto alle visite. L'unico che ha potuto andare a trovarla è stato il fratello.