Cinesi uccisi,a Roma 400 Cc in più

15:08

- Quattrocento carabinieri sono arrivato a Roma, in aggiunta alle forze dell'ordine già schierate per fronteggiare l'emergenza criminalità nella Capitale. I rinforzi sono scesi in campo nei quartieri della periferia, come previsto dal terzo patto per Roma Sicura. Il provvedimento è stato accelerato dopo il vertice al Viminale tenutosi all'indomani del duplice omicidio di un cinese di 31 anni e della figlia di nove mesi.