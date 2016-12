foto Ansa

13:51

- Sembra stringersi il cerchio intorno ai killer di Zhou Zheng e della piccola Joy di soli nove mesi, uccisi in strada a Roma, nel quartiere di Tor Pignattara, sotto gli occhi di Liyan, la moglie, unica sopravvissuta alla tragedia e ora ricoverata in ospedale. Si attendono i risultati sui reperti affidati ai carabinieri del Ris e in particolare sulla borsa sottratta dagli aggressori e ritrovata dagli investigatori con all'interno del denaro.