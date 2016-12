Papa: "Educare compito arduo"

11:15

- "Educare è molto impegnativo, a volte arduo per le nostre capacità umane, sempre limitate. Ma la prima e principale educazione avviene attraverso la testimonianza". Queste le parole del Papa nell'omelia per la messa in Cappella Sistina durante la quale 16 neonati vengono battezzati in occasione della festa del Battesimo del Signore. Benedetto XVI ha sottolineato che "il vero educatore non lega le persone a sè, non è possessivo".