Rapina Roma, trovata arma delitto

- E' stata ritrovata dai carabinieri in una clinica l'arma dell'omicidio del cittadino cinese di 31 anni e sua figlia di 9 mesi. Si tratterebbe di una pistola calibro 7,65, trovata in una clinica nella Capitale, dove ci sono alcuni detenuti agli arresti domiciliari, in zona Prenestina. L'arma sembrerebbe appartenere ad uno di loro, mentre a tre delle persone detenute in clinica hanno fatto la prova del guanto di paraffina.