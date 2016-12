foto Ansa Correlati "Dateci i mostri"

Arrivano altri 130 agenti 15:11 - Dopo la rapina mortale nel quartiere di Tor Pignattara a Roma, è scattata l'operazione "prevenzione crimine" in tutta la città. Gli agenti delle volanti hanno proceduto ad una serie di posti di controllo su strada, mentre agli agenti dei commissariati sono stati affidati controlli mirati su soggetti pregiudicati. Intanto spunta l'ipotesi della presenza di un complice dei due killer della neonata cinese e del padre. - Dopo la rapina mortale nel quartiere di Tor Pignattara a Roma, è scattata l'operazione "prevenzione crimine" in tutta la città. Gli agenti delle volanti hanno proceduto ad una serie di posti di controllo su strada, mentre agli agenti dei commissariati sono stati affidati controlli mirati su soggetti pregiudicati. Intanto spunta l'ipotesi della presenza di un complice dei due killer della neonata cinese e del padre.

I due killer avevano un complice

Un altro uomo avrebbe preso parte alla rapina di Tor Pignattara. Lo indicano le testimonianze, compresa quella della moglie e madre delle vittime. Un uomo che aspettava sullo scooter i due killer dietro l'angolo in via Tempesta. E che subito dopo è fuggito sul mezzo insieme a loro. La prima pista porta agli ambienti della tossicodipendenza romana. Ma non è da escludere neanche quella della vendetta contro la famiglia cinese: si indaga anche sui nemici che potrebbero essersi fatti gestendo il bar e l’agenzia di money transfer.



Trovata la borsa con i 10mila euro

Intanto è stata ritrovata dai carabinieri la borsa sottratta durante il duplice omicidio. La borsa, che era stata sottratta alla moglie della vittima, conterrebbe effetti personali e diecimila euro.



Indagini in una ex clinica

Non è l'arma del delitto la pistola calibro 7,65, trovata in una ex clinica sulla Prenestina, angolo via Tempesta. La struttura non ospita malati ma è utilizzata per tenere agli arresti domiciliari detenuti speciali. L'arma sembrerebbe appartenere ad uno di essi. A tre persone detenute gli inquirenti hanno fatto la prova del guanto di paraffina.