foto Ap/Lapresse 08:47 - Sotto shock ma anche uniti nel dolore: così il quartiere romano di Tor Pignattara reagisce alla terribile rapina subita dalla famiglia cinese. Italiani e asiatici insieme contro la violenza e per questo motivo è stata organizzata una fiaccolata per ricordare Zhou Zeng e sua figlia Joy di nove mesi. Martedì il municipio ha organizzato una manifestazione di solidarietà.

L'abitazione delle vittime in via Giovannoli, davanti alla quale padre e figlia sono stati uccisi, si è trasformata nella meta di un pellegrinaggio spontaneo di centinaia di cinesi provenienti da tutta Roma che si sono stretti attorno alla piccola famiglia distrutta, pregando, accendendo candele e portando mazzi di fiori. "Abbiamo paura", dice in un italiano stentato Xu Jian, un commerciante. "Chiediamo giustizia", gli fa eco Cristina una studentessa cinese nata a Roma.



Nella multietnica Tor Pignattara, periferia est della Capitale, un gruppo di giovani ha organizzato un sit-in per gridare: "Fuori la violenza dal quartiere". "Non è questo il quartiere che vogliamo - spiega Giulia Loche, una giovanissima rappresentante di zona Rebelde -. Tor Pignattara è abbandonata. Le librerie sono tutte chiuse, mentre aprono solo slot machine e sale giochi". "Viviamo nel degrado, senza controlli - le fa eco un'anziana abitante - ma non mi aspettavo si arrivasse a queste atrocità".



Organizzata una fiaccolata nel quartiere

"Il problema è che non c'è integrazione - dice un altro abitante -, noi siamo qui per prevenire che accadano nuovamente episodi di violenza". In piazza anche il presidente del VI municipio Giammaro Palmieri che chiede più controllo del territorio. "Martedì alle 17 - annuncia Palmieri - abbiamo organizzato una fiaccolata nel quartiere per dire no alla violenze e per portare la nostra solidarietà alla famiglia".



"Dateci le belve che ci pensiamo noi"

La violenza fa però scattare anche la rabbia nel quartiere. C'è chi arriva a chiedere una giustizia sommaria per quelle "belve" che uccidono a sangue freddo una bambina di nove mesi. "Dateci le belve, ci pensiamo noi", dicono ai giornalisti che in queste ore assediano il quartiere. La rabbia è diretta verso il SerT di via Casilina dove ogni giorno numerosi tossicodipendenti aspettano la loro dose di metadone. E proprio qui i carabinieri hanno bussato all'indomani della tragica rapina. Non è escluso, infatti, che i due balordi fossero sotto gli effetti di stupefacenti al momento dell'agguato.