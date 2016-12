foto Ansa Correlati Roma, rapina finisce nel sangue

Non ricorda nulla e non sa che la figlia e il marito sono morti la donna cinese aggredita insieme alla sua famiglia durante una rapina a Roma. "Ha gli occhi sbarrati e un vuoto su quello che è accaduto - ha spiegato il vicesindaco della capitale, Sveva Belviso -. E' sotto shock in ospedale e continua a chiedere del marito e della figlia". "La pazienza di Roma e dei romani è finita", ha detto il sindaco, Gianni Alemanno.

"Non mi fanno vedere mia figlia, non so dov'è", dice la madre sotto shock. Dall'ospedale San Giovanni di Roma, dov'è ricoverata anche per una ferita da taglio al braccio a causa dello scippo subito, continua a chiedere "come sta mia figlia, come sta mio marito?". E a ripetere che "l'unica cosa che voglio è uscire da qui per vedere la mia bambina che si è fatta male".



In lacrime fuori dall'ospedale i parenti della famiglia. Il padre e la piccola di nove mesi, freddata con un solo colpo di pistola al volto, sono stati uccisi in un probabile tentativo di rapina a Tor Pignattara. Anche una sorella incinta della donna è stata ricoverata a causa di un malore una volta appresa la notizia del duplice omicidio.



Sono in arrivo, da venerdì, i primi 130 uomini delle forze dell'ordine a Roma stabiliti nel terzo patto per Roma sicura che prevede in tutto 400 uomini entro la fine di gennaio. Lo ha riferito il vicesindaco di Roma Sveva Belviso uscendo dal Viminale al termine del vertice con il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri.



"L'ultimo tragico episodio di violenza che ha portato alla morte di una bambina di pochi mesi e di suo padre è veramente troppo. La pazienza di Roma e dei romani è finita. Ci sono belve criminali che agiscono nella nostra città che devono essere fermate a tutti i costi". Lo dichiara il sindaco di Roma, Gianni Alemanno. "Ci sono troppa droga e troppe armi che circolano nei quartieri più a rischio - aggiunge - sono mesi che denuncio questa emergenza criminale ma le misure che fino adesso sono state attuate sono chiaramente inadeguate. Chiediamo al Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico di decidere insieme alla magistratura misure emergenziali per riprendere il controllo del territorio debellando un tessuto criminale che in questi mesi è cresciuto oltre ogni misura. Roma si attende fatti e non promesse".



"Il Campidoglio proclami subito lutto cittadino per la bambina assassinata al Pigneto e le forze politiche abbiano il coraggio di non dividersi davanti a un episodio che sconvolge la città. Che sia una 'semplice' rapina o che sia racket, che i colpevoli siano italiani o stranieri ce lo diranno (si spera nel più breve tempo possibile) le indagini: quel che conta adesso è che questo episodio sia il punto di svolta nel dibattito su Roma criminale". Lo dice Flavia Perina, deputata di Fli e commissario di Roma Capitale. "Nessuno può negare l'esistenza di una escalation della criminalità comune e organizzata - aggiunge - nessuno dovrebbe strumentalizzarla per fini politici come accaduto in passato. Serve una reazione comune della città, di tutti i partiti che la rappresentano e delle istituzioni se non vogliamo rassegnarci ad una deriva colombiana".