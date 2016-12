Roma,vicesindaco:rapinatori animali

01:14

- "Roma si ribella a questa barbarie inaccettabile. Gli autori del delitto non sono uomini ma animali. Ma come si può uccidere una bimba così piccola?". E' il commento del vicesindaco di Roma, Sveva Belviso, al duplice omicidio al Casilino. Intanto la donna sopravvissuta alla violenta rapina ha detto che i malviventi avevano minacciato il marito gridandogli: "Ti ammazzo come un cane".