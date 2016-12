Roma violenta, vertice in Questura

00:47

- Convocata per giovedì mattina in prefettura a Roma una riunione di coordinamento delle forze di polizia che sarà presieduta dal prefetto, Giuseppe Pecoraro, in merito al duplice omicidio avvenuto nella Capitale durante una rapina. Disposto l'immediato raddoppio del numero delle volanti impegnate sul territorio per il turno notturno, mantenendo in servizio gli equipaggi del turno serale che proseguiranno nelle ricerche degli autori della sparatoria.