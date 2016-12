Mozzarelle blu, altre segnalazioni

21:03

- "Altri cittadini ci hanno fatto segnalazioni e stiamo procedendo a ulteriori accertamenti". Lo ha detto il Questore di Frosinone, Giuseppe De Matteis, parlando delle mozzarelle blu che in poche ore hanno portato a due sequestri eseguiti dagli agenti della Squadra mobile in altrettanti supermercati a Frosinone. "E' presto per arrivare a una conclusione - ha aggiunto il Questore - stiamo facendo tutte le necessarie verifiche".