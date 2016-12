Mozzarelle blu, altro sequestro

10:46

- Un'altra partita di mozzarelle blu è stata sequestrata dagli agenti sempre a Frosinone, dopo l'episodio di ieri sera. I poliziotti sono intervenuti in un supermercato su richiesta di un cittadino che qualche giorno fa aveva acquistato alcune mozzarelle e che, all'apertura della confezione, hanno cambiato colore. Nei laboratori dell'Azienda sanitaria locale è in corso in queste ore l'analisi dei latticini.