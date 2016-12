foto Ansa 19:07 - Stavano stuprando una donna quando sono stati fermati dagli agenti. Tre volanti della polizia, durante un controllo di routine a Ostia, nell'area della pineta, hanno sorpreso due romeni mentre abusavano di una cittadina polacca di 33 anni. I due sono stati arrestati, mentre un terzo connazionale, rintracciato più tardi, è stato denunciato. - Stavano stuprando una donna quando sono stati fermati dagli agenti. Tre volanti della polizia, durante un controllo di routine a Ostia, nell'area della pineta, hanno sorpreso due romeni mentre abusavano di una cittadina polacca di 33 anni. I due sono stati arrestati, mentre un terzo connazionale, rintracciato più tardi, è stato denunciato.

L'episodio è avvenuto ieri notte. I due sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo dopo i riscontri effettuati dalla polizia giudiziaria del commissariato e della squadra Mobile. La terza persona non era presente durante lo stupro. Non è ancora chiaro che tipo di rapporti abbia con la donna e se abbia in qualche modo partecipato alla violenza.