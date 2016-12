Frosinone, sequestrato lotto di mozzarelle blu

foto Ansa 06:00 - Un lotto di mozzarelle, prodotte e distribuite da un nota industria casearia e in vendita presso un grande supermercato di Frosinone, è stato sequestrato dalla Polizia di Stato. L'operazione è scattata in seguito alla denuncia di un insegnante. Le mozzarelle diventavano blu subito dopo l'apertura della busta. - Un lotto di mozzarelle, prodotte e distribuite da un nota industria casearia e in vendita presso un grande supermercato di Frosinone, è stato sequestrato dalla Polizia di Stato. L'operazione è scattata in seguito alla denuncia di un insegnante. Le mozzarelle diventavano blu subito dopo l'apertura della busta.

Quest'ultimo, che aveva acquistato il 30 dicembre scorso una delle mozzarelle, all'apertura della confezione, avvenuta di lì a qualche giorno dopo averla regolarmente conservata in frigorifero, l'ha vista assumere rapidamente un'inquietante pigmentazione blu.



Eseguiti tutti gli accertamenti del caso presso l'esercizio commerciale, dove era stata venduta la mozzarella in parola, gli agenti hanno sequestrato, quindi, l'intero lotto del formaggio recante il citato marchio caseario, trasmettendolo, immediatamente, ai competenti uffici dell'Asl provinciale, per l'acquisizione di ulteriori elementi investigativi.