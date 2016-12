foto Ansa Correlati Atac sospende ex Nar

Tivoli, il luogo dell'agguato all'ex Nar 09:45 - Sparatoria in strada a Tivoli (Roma): un uomo, Francesco Bianco, 51enne con precedenti penali e vicino ad ambienti Nar (Nuclei armati rivoluzionari), è stato ferito a un braccio e a una gamba da tre colpi di pistola, sparati da due uomini, fuggiti poi a bordo di uno scooter. Bianco, trasportato all'ospedale di Tivoli, non è in pericolo di vita. Gli inquirenti non escludono la pista politica.

L'uomo era noto alle cronache, perché coinvolto nel 2010 nella cosiddetta "parentopoli" Atac (l'azienda di trasporto pubblico della Capitale) e successivamente era stato sospeso dall'azienda per aver postato sul suo profilo Facebook espressioni antisemite e insulti agli studenti che sfilavano pacificamente in corteo contro la riforma Gelmini.



I carabinieri stanno ascoltato alcuni testimoni: non si esclude né la pista politica, né quella di carattere personale. Bianco, che ha precedenti penali anche per azioni sovversive, risalenti però a circa dieci anni fa, sarà interrogato dagli investigatori.