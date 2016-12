foto Ansa 17:24 - Riccione e Roma sotto l'attacco dei vandali. Nella località balneare, un monumento eretto in memoria di Giovanni Paolo II è stato danneggiato nella notte di Capodanno. A Roma un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di danneggiamento aggravato: stava colpendo con un sacco la vetrata di ingresso della chiesa di Sant'Andrea della Valle. L'uomo si è dato alla fuga, ma è stato catturato. - Riccione e Roma sotto l'attacco dei vandali. Nella località balneare, un monumento eretto in memoria di Giovanni Paolo II è stato danneggiato nella notte di Capodanno. A Roma un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di danneggiamento aggravato: stava colpendo con un sacco la vetrata di ingresso della chiesa di Sant'Andrea della Valle. L'uomo si è dato alla fuga, ma è stato catturato.

A Riccione, al momento in cui sono intervenuti i carabinieri, verso l'una, la statua si presentava mozzata, priva della testa e di entrambe le mani. I militari hanno avviato indagini per risalire agli autori dell'atto vandalico.



Quanto alla vicenda della chiesa di Roma, l'autore dell'atto vandalico, già noto alle forze dell'ordine, è stato notato dei militari mentre gettava contro la vetrata un sacco contenente oggetti metallici (un treppiede in alluminio ed un tubo di ferro). Ha così rovinato la vetrata di ingresso della chiesa per poi fuggire a piedi. Dopo un breve inseguimento i militari l'hanno bloccalo. Sequestrato il sacco.