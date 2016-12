Il Papa: "Educare i giovani alla pace" poi auguri di buon anno a Napolitano e agli italiani

foto Ap/Lapresse 13:59 - Al mondo globalizzato serve "pace e convivenza", atteggiamenti a cui i giovani sono aperti, ma che possono essere distorti da una "realtà sociale" che spinga a "agire in modo intollerante e violento". Per questo motivo il Papa chiede una "solida educazione della coscienza" che metta "al riparo da atteggiamenti negativi"."Educare i giovani alla giustizia e alla pace" è compito che riguarda ogni generazione", ha aggiunto. - Al mondo globalizzato serve "pace e convivenza", atteggiamenti a cui i giovani sono aperti, ma che possono essere distorti da una "realtà sociale" che spinga a "agire in modo intollerante e violento". Per questo motivo il Papa chiede una "solida educazione della coscienza" che metta "al riparo da atteggiamenti negativi"."Educare i giovani alla giustizia e alla pace" è compito che riguarda ogni generazione", ha aggiunto.

"I governanti rinnovino l'impegno per la pace"

Il Papa prega "per i responsabili delle Nazioni", perché "rinnovino la disponibilità e l'impegno ad accogliere e favorire questo insopprimibile anelito dell'umanità" alla pace. E' il messaggio dell'Angelus, recitato dalla finestra su piazza San Pietro, davanti alla folla. Molti dei presenti sventolavano i palloncini blu della Marcia per la pace organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio e a cui aderiscono circa 60 organizzazioni cattoliche.



Gli auguri a Napolitano e agli italiani

Benedetto XVI ha espresso anche gli auguri di pace e prosperità per il 2012 al Presidente Napolitano e all'intero popolo italiano, in risposta ai "messaggi augurali" ricevuti in questi giorni. "Un deferente augurio desidero indirizzare al Signor Presidente della Repubblica Italiana, mentre all'intero popolo italiano formulo ogni miglior auspicio di pace e di prosperità per l'anno appena iniziato" sono state le sue parole.