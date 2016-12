Arresti Gdf, al centro faccendiere romano vicino alla politica

C'è un faccendiere romano al centro dell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato ad arresti e perquisizioni in tutta Italia da parte della guardia di finanza. L'uomo, secondo i militari, ha "forti entrature politiche" e "salde relazioni con personalità di vertice di enti e società pubbliche": fungeva da intermediario nell'aggiudicazione di gare pubbliche e si adoperava per far nominare ai vertici i suoi amici.