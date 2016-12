00:21 - Momenti di paura nel pomeriggio di domenica in via Cola di Rienzo, strada dello shopping del quartiere Prati a Roma. Un uomo armato di siringa ha aggredito senza motivo il dipendente di un negozio e un ambulante, spintonandoli. L'uomo, che avrebbe problemi psichici, è stato poi bloccato dai carabinieri. Secondo quanto si è appreso, le due vittime non hanno riportato lesioni né hanno sporto denuncia.